Названы самые популярные автомобили с пробегом дешевле 1,5 млн рублей

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Автоэксперты назвали самые популярные в РФ автомобили с пробегом до 1,5 млн рублей

2:56
Авто

Эксперты из команды "СберАвто", сервиса по автомобильным сделкам, провели анализ приобретенных автомобилей на их платформе за первый квартал 2024 года и рассказали "Автоновостям дня" о том, какие подержанные автомобили стоимостью до 1,5 миллиона рублей оказались наиболее востребованными среди автолюбителей в России.

Автоэксперты назвали самые популярные в РФ автомобили с пробегом до 1,5 млн рублей
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 3.0

Во-первых, было отмечено, что 71% всех совершенных сделок с подержанными автомобилями на платформе "СберАвто" приходится на приобретение машин этой категории за отчетный период.

Среди десяти самых востребованных моделей, стоимостью менее 1,5 миллиона рублей, вошли LADA Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus, Volkswagen Polo, Kia Rio, LADA Vesta, LADA Niva, Opel Astra, Skoda Octavia и LADA 4x4.

Наиболее популярными среди россиян в этой ценовой категории оказались подержанные автомобили марки LADA (13% от всех продаж автомобилей с пробегом до 1,5 миллиона рублей в 2024 году), в частности модели Granta, Vesta и Niva 4x4.

Второе место по популярности занимает бренд Kia с долей продаж в 7%, включая модели Rio, Sportage и Ceed, а третье место занимает Hyundai с такой же долей в 7%, представленный моделями Solaris, Creta и Tucson. В ТОП-5 также входят автомобили Volkswagen (7%, Polo, Tiguan и Passat) и Toyota (6%, Camry, Corolla и Land Cruiser).

Наибольшая доля сделок в ценовой категории до 1,5 миллиона рублей была зафиксирована в Челябинской области — 81% (предпочтения включают марки LADA, Mitsubishi и Renault, а самыми популярными моделями оказались LADA Granta, LADA Niva и Volkswagen Tiguan).

Затем идут Свердловская область (78%, LADA, Kia и Renault; Volkswagen Polo, LADA Granta и Kia Rio), Самарская область (77%, LADA, Hyundai и Chevrolet; LADA Granta, Hyundai Solaris и LADA Niva), Башкирия (75%, LADA, Hyundai и Volkswagen; Hyundai Solaris, LADA Granta и Volkswagen Polo) и Татарстан (74%, LADA, Hyundai и Renault; LADA Granta, Hyundai Solaris и Opel Astra).

Рейтинг регионов завершает Краснодарский край (также 74%), где наибольшим спросом пользуются подержанные автомобили марок LADA, Nissan и Volkswagen, а лучше всего продаются Volkswagen Polo, LADA Granta и Hyundai Solaris в этой ценовой категории.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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