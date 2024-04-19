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Тайны технической стороны: как Renault Logan и Sandero борются с проблемами моторов

Автоэксперт рассказал о плюсах и минусах всех двигателей Renault Logan и Sandero

2:43
Авто

Renault Logan и Sandero сталкиваются с различными проблемами в области двигателя, такими как пропуски зажигания, утечки и заклинивания. Несмотря на сходные компоненты и характеристики, модели первого поколения демонстрируют различия в заявленной мощности двигателя K7M.

Автоэксперт рассказал о плюсах и минусах всех двигателей Renault Logan и Sandero
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Однако, имея прочную подвеску и кузов, устойчивый к коррозии, Logan и Sandero предлагают привлекательные цены на российском рынке, что делает их популярными среди покупателей.

Первое поколение Logan и Sandero оснащено тремя вариантами двигателей, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Выбор подходящего варианта может быть сложным для покупателей, однако, при правильном обслуживании, эти двигатели могут прослужить более 400 000 километров.

Четырехступенчатая автоматическая коробка передач DP2, представленная в 2009 году, работает в паре с новым мотором K4M, представляя собой улучшенную версию по сравнению с предыдущей моделью DP0. Кроме того, механические коробки передач JH1 и JH3 известны своей простотой и долговечностью, способными прослужить до 250-300 тысяч километров.

Двигатель K7J 1.4, часто используемый в первом поколении Logan, разработан в соответствии с евро-3 и подвержен проблемам с корпусом модуля катушки зажигания, что может привести к перебоям в работе.

Двигатель K7M 1.6, доступный в двух версиях (K7M 710 и K7M 800), схож по конструкции и надежности с двигателем 1.4. Среди распространенных проблем — утечки, проблемы с ремнем ГРМ и водяным насосом.

Двигатель K4M 1.6, ставший топовым для первого поколения Logan, соответствует стандартам Euro-4/5 и оснащен новой головкой блока цилиндров с двумя распредвалами и 16 клапанами. Существуют споры относительно использования топлива с более низким октановым числом (АИ-92) вместо рекомендованного АИ-95.

Тем не менее, даже несмотря на некоторые распространенные недостатки, такие как отказ катушек зажигания, утечки масла и охлаждающей жидкости, а также проблемы с ремнем/насосом, правильное обслуживание может значительно продлить срок службы этих двигателей до 500 000 километров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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