Страшная правда: как ваш новый автомобиль может стать "старым" через пару месяцев

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Автоэксперты рассказали, как избежать потери стоимости автомобиля

2:21
Авто

Сразу после покупки автомобиля начинается процесс его депрециации, вызванный различными факторами. Специалисты в области автозапчастей, опрошенные "Российской газетой", поделились мнением о том, что владельцам необходимо тщательно следить за состоянием своего транспортного средства, чтобы минимизировать потерю его стоимости.

Автоэксперты рассказали, как избежать потери стоимости автомобиля
Фото: Wikipedia by Александр Спиридонов is licensed under CC BY 3.0

Эксперты рекомендуют начинать внимательное наблюдение за автомобилем сразу после его приобретения. Они подготовили несколько советов, которые помогут сохранить стоимость автомобиля для российских владельцев.

Во-первых, следует уделить особое внимание состоянию кузова, поскольку при последующей продаже это один из первых аспектов, на который обращает внимание потенциальный покупатель или автодилер. Необходимо избегать незначительных повреждений и особенно аварий. Однако эксплуатация автомобиля подвергает его кузову агрессивному воздействию внешней среды, химических веществ и камней, поднимаемых колесами других транспортных средств. Эксперты рекомендуют использовать защитную пленку на наружных панелях кузова, чтобы предотвратить повреждения от мелких камней, песка и других воздействий.

Во-вторых, эксперты советуют выбирать места парковки тщательно. Лучше всего избегать тесных мест, а также парковаться вблизи деревьев, рекламных щитов и столбов. Чем больше пространства окружает ваш автомобиль, тем меньше вероятность его повреждения.

В-третьих, рекомендуется не экономить на обслуживании и ремонте автомобиля, а приобретать только проверенные запчасти и расходные материалы. Качество запчасти и репутация ее производителя напрямую влияют на срок службы автомобиля.

В-четвертых, стоит заправлять автомобиль только на крупных сетевых заправочных станциях, чтобы избежать риска попадания некачественного топлива, которое может негативно сказаться на работе топливной системы.

И в-пятых, если автомобиль был приобретен у официального дилера, рекомендуется выполнять его обслуживание именно у него. Таким образом, у автомобиля будут все необходимые отметки в сервисной книжке, что создаст доверие у будущего покупателя и исключит возможные сомнения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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