Maserati выпустит электрический кабриолет с бешеной мощностью

Maserati представит электрическую версию GranCabrio

Сегодня в Италии Maserati официально представит электрическую версию своего кабриолета GranCabrio, известную как GranCabrio Folgore.

Фото: flickr by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Этот автомобиль будет оснащен той же электрической силовой установкой, что и GranTurismo Folgore, представленная в конце февраля.

По предварительным данным, GranCabrio Folgore будет обладать мощностью в 751 лошадиные силы и крутящим моментом 996 фунт-фут. Архитектура на 800 вольт позволит быструю зарядку батареи от 20 до 80 процентов всего за 18 минут. Подробности о новинке станут известны в ходе специального мероприятия