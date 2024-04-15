Maserati выпустит электрический кабриолет с бешеной мощностью

Сегодня в Италии Maserati официально представит электрическую версию своего кабриолета GranCabrio, известную как GranCabrio Folgore.
Этот автомобиль будет оснащен той же электрической силовой установкой, что и GranTurismo Folgore, представленная в конце февраля.
По предварительным данным, GranCabrio Folgore будет обладать мощностью в 751 лошадиные силы и крутящим моментом 996 фунт-фут. Архитектура на 800 вольт позволит быструю зарядку батареи от 20 до 80 процентов всего за 18 минут. Подробности о новинке станут известны в ходе специального мероприятия
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