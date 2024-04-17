Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агата Муцениеце показала свежее фото в объятиях актера
Ученые назвали способности человеческого организма, которые он не в силах контролировать
Кинологи объяснили, почему собаки рады приходу хозяина
Александр Васильев оценил способы соблюдения гигиены в Европе 18-го века
Фигуристка Трусова призналась, что не знает, зажила её травмированная нога или нет
Использование домашнего Wi-Fi-роутера признано безопасным для здоровья
Роман Билык подарил билет на концерт пенсионерке, которой помог выкинуть мусор
ФСБ поймала курьера, передавшего части бомбы для подрыва авто Прозорова
Наталия Орейро рассказала, что поклонники из России связали ей одеяло
Игнорируют законы и блокируют парковки: как наказать таких водителей

В ГИБДД раскрыли способ наказать водителя, который заблокировал выезд с парковки

2:06
Авто

В крупных российских городах с парковкой возникает целый ряд проблем, о которых в курсе почти каждый водитель. Даже на просторных специализированных парковках может возникнуть сложность в поиске места для стоянки из-за нехватки мест.

В ГИБДД раскрыли способ наказать водителя, который заблокировал выезд с парковки
Фото: Wikipedia by Л.П. Джепко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Часть водителей, столкнувшись с этим, принимают решение оставить свои автомобили на парковке, блокируя выезд для других.

Что делать в такой ситуации? Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar. ru несколькими эффективными методами законного наказания водителя, который заблокировал выезд с парковочного места.

Некоторые хитрецы, перекрывая выезд, оставляют свой номер телефона на лобовом стекле, надеясь, что пострадавший водитель сможет им позвонить. Однако чаще всего такие автомобили остаются на месте безнаказанно. Их владельцам все равно, что кто-то может попасть в неприятную ситуацию из-за их безответственного поведения.

Они действуют исключительно в своих интересах, игнорируя окружающих.

Первая реакция водителя, оказавшегося в ловушке на парковке, — пнуть по колесам, надеясь, что сработает сигнализация и владелец автомобиля появится. Однако такая попытка может оказаться бесполезной и даже рискованной, поскольку можно быть привлеченным к ответственности за повреждение имущества.

Представители ГИБДД отмечают, что лучшим способом борьбы с "парковочными неадекватами" является обращение в полицию. Позвоните по номеру экстренной помощи и объясните оператору свою ситуацию. Необходимо сообщить номера виновных машин.

Полиция обязана реагировать на такие вызовы, однако может потребоваться время на их прибытие.

Еще один способ справиться с подобной ситуацией — обратиться за помощью в виде штрафа. За помехи на стоянке предусмотрен штраф в размере 500 рублей, согласно КоАП РФ. Для этого необходимо сделать фотографии автомобиля-нарушителя с разных ракурсов, так чтобы был виден номерной знак, и подать жалобу в местный участок ГИБДД. Полиция обязана составить протокол о нарушении и оштрафовать виновного.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Армия России освободит Часов Яр и выйдет на оперативный простор Дмитрий Плотников Западный капитал всё активнее запускает щупальца в армянскую экономику Андрей Николаев Грузию с враждебным отношением к европейским НКО берут в ЕС Любовь Степушова
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером
Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером
Последние материалы
Почему так важно есть меньше соли
Актриса Пегова подтвердила, что у нее есть молодой человек
Фигуристка Медведева рассказала, что её травили российские спортивные журналисты
Советы диетолога: как поддерживать форму во время отпуска
Актриса Лужина опровергла слухи о романе с Высоцким
Актер Оскар Кучера посоветовал Наоми Уоттс лечить сына
Что делать с клубникой весной
Процесс набирает обороты, золото "мигрирует" с Запада на Восток
Любовь туристов разрушила скульптуру Джульетты в Италии
Терапевт дала рекомендации по набору веса без ущерба для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников