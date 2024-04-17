Игнорируют законы и блокируют парковки: как наказать таких водителей

В ГИБДД раскрыли способ наказать водителя, который заблокировал выезд с парковки

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В крупных российских городах с парковкой возникает целый ряд проблем, о которых в курсе почти каждый водитель. Даже на просторных специализированных парковках может возникнуть сложность в поиске места для стоянки из-за нехватки мест.

Фото: Wikipedia by Л.П. Джепко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Часть водителей, столкнувшись с этим, принимают решение оставить свои автомобили на парковке, блокируя выезд для других.

Что делать в такой ситуации? Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar. ru несколькими эффективными методами законного наказания водителя, который заблокировал выезд с парковочного места.

Некоторые хитрецы, перекрывая выезд, оставляют свой номер телефона на лобовом стекле, надеясь, что пострадавший водитель сможет им позвонить. Однако чаще всего такие автомобили остаются на месте безнаказанно. Их владельцам все равно, что кто-то может попасть в неприятную ситуацию из-за их безответственного поведения.

Они действуют исключительно в своих интересах, игнорируя окружающих.

Первая реакция водителя, оказавшегося в ловушке на парковке, — пнуть по колесам, надеясь, что сработает сигнализация и владелец автомобиля появится. Однако такая попытка может оказаться бесполезной и даже рискованной, поскольку можно быть привлеченным к ответственности за повреждение имущества.

Представители ГИБДД отмечают, что лучшим способом борьбы с "парковочными неадекватами" является обращение в полицию. Позвоните по номеру экстренной помощи и объясните оператору свою ситуацию. Необходимо сообщить номера виновных машин.

Полиция обязана реагировать на такие вызовы, однако может потребоваться время на их прибытие.

Еще один способ справиться с подобной ситуацией — обратиться за помощью в виде штрафа. За помехи на стоянке предусмотрен штраф в размере 500 рублей, согласно КоАП РФ. Для этого необходимо сделать фотографии автомобиля-нарушителя с разных ракурсов, так чтобы был виден номерной знак, и подать жалобу в местный участок ГИБДД. Полиция обязана составить протокол о нарушении и оштрафовать виновного.