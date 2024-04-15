Замена выхлопа на авто теперь штрафуется: узнай, как избежать наказания
Замена выхлопной системы: что грозит автовладельцам?
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В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, внесение изменений в конструкцию выхлопной системы запрещено.
Фото: Wikimedia Commons by Ruben de Rijcke is licensed under CC-BY-SA-3.0
Даже если инспектор МРЭО не может доказать, что система заменена, ему достаточно выявить признаки изменений в заводских компонентах для отказа в регистрации или техосмотре.
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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.