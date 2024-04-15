Замена выхлопа на авто теперь штрафуется: узнай, как избежать наказания

Замена выхлопной системы: что грозит автовладельцам?

0:18 Your browser does not support the audio element. Авто

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, внесение изменений в конструкцию выхлопной системы запрещено.

Фото: Wikimedia Commons by Ruben de Rijcke is licensed under CC-BY-SA-3.0

Даже если инспектор МРЭО не может доказать, что система заменена, ему достаточно выявить признаки изменений в заводских компонентах для отказа в регистрации или техосмотре.