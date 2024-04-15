В Москве введена запретная зона для моющих: штрафы ждут каждого, кто осмелился помыть машину
Московским автовладельцам грозят штрафы за мойку автомобиля во дворе
0:27
Юрист Анастасия Билялова сообщила, что жители Москвы могут получить штраф или предупреждение за мойку автомобиля в неположенном месте.
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 4.0
Запрещено мыть автомобиль за пределами специально отведенных мест, и штрафы за это могут составлять от 1 000 до 3 000 рублей.
Однако протирать фары, номерные знаки или стекла влажной тряпкой разрешено, если это не является полноценной мойкой с использованием ведер.
Новости об авто
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.