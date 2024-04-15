В Москве введена запретная зона для моющих: штрафы ждут каждого, кто осмелился помыть машину

Московским автовладельцам грозят штрафы за мойку автомобиля во дворе

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Юрист Анастасия Билялова сообщила, что жители Москвы могут получить штраф или предупреждение за мойку автомобиля в неположенном месте.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 4.0

Запрещено мыть автомобиль за пределами специально отведенных мест, и штрафы за это могут составлять от 1 000 до 3 000 рублей.

Однако протирать фары, номерные знаки или стекла влажной тряпкой разрешено, если это не является полноценной мойкой с использованием ведер.