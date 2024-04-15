Китайские автомобили в России: вот почему они завоевывают рынок вихрем

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Анализ продаж китайских автомобилей в России: кто лидирует и как растут конкуренты

0:42
Авто

Эксперты банка "Открытие" проанализировали продажи китайских автомобилей в России за март и первый квартал 2024 года. Отмечается, что марки Great Wall и Geely постепенно увеличивают свою долю рынка за счет отбора клиентов у АвтоВАЗа.

Анализ продаж китайских автомобилей в России: кто лидирует и как растут конкуренты
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

В то время как Lada теряет позиции. В числе китайских марок лидирует Haval, увеличивая продажи на 125%. Модели кроссоверов от Haval, а также от Great Wall и Geely, пользуются высоким спросом на рынке России.

Другие марки, такие как Chery, Omoda, и Geely, также отмечают рост продаж, привлекая клиентов своими моделями и агрессивной ценовой политикой.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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