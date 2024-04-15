Китайские автомобили в России: вот почему они завоевывают рынок вихрем

Эксперты банка "Открытие" проанализировали продажи китайских автомобилей в России за март и первый квартал 2024 года. Отмечается, что марки Great Wall и Geely постепенно увеличивают свою долю рынка за счет отбора клиентов у АвтоВАЗа.
В то время как Lada теряет позиции. В числе китайских марок лидирует Haval, увеличивая продажи на 125%. Модели кроссоверов от Haval, а также от Great Wall и Geely, пользуются высоким спросом на рынке России.
Другие марки, такие как Chery, Omoda, и Geely, также отмечают рост продаж, привлекая клиентов своими моделями и агрессивной ценовой политикой.
Также повысился гонорар сына шансонье.