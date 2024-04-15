Обобщенный портрет владельца электромобиля в России

Эксперты агентства "Автостат" провели исследование о предпочтениях владельцев электромобилей в России.
Опрос, в котором участвовали около 900 человек, показал, что средний возраст владельца электрокара составляет 43 года, причем большинство из них — мужчины (74%) и семейные люди (90%).
Интересно, что более половины респондентов имеют квартиры в городе, а не в загородных домах, что частично развеивает мифы о владельцах электромобилей. Ранее сообщалось о рекордных продажах электромобилей в марте текущего года.
Также повысился гонорар сына шансонье.