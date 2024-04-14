Россиянам теперь невыгодно приобретать автомобили через Белоруссию

Российские автовладельцы пострадали от новшеств в законодательстве с 1 апреля

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С 1 апреля 2024 года в России вступили в силу изменения в законодательстве, затрагивающие автовладельцев, особенно тех, кто приобретал автомобили в Белоруссии.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Теперь новых владельцев машин, купленных в Белоруссии, обязывают доплачивать налоги и сборы при регистрации в ГИБДД России. Это вызвано недоплатой из-за занижения таможенной стоимости и использования льгот в Белоруссии.

Многие россияне использовали эту схему для перепродажи машин, но теперь она утратила свою привлекательность, и некоторые сталкиваются с необходимостью доплачивать крупные суммы при регистрации своих автомобилей в России.