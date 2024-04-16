Автомобиль Hyundai без водителя сдал экзамен на права

Роботакси Hyundai IONIQ 5 получило официальное разрешение на работу от автошколы

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Hyundai Motor Company представила видеоролик, где демонстрируется успешное прохождение тестов на получение водительских прав полностью электрическим беспилотным роботакси IONIQ 5.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

В ролике акцентируется надежность и инклюзивность технологии автономного транспорта роботакси IONIQ 5, подчеркивая его потенциал в обеспечении безопасной свободы передвижения для всех пользователей.

История Перл Аутло, американки с нарушением зрения, и ее матери Рут является основой фильма. Перл, столкнувшаяся с ограничениями из-за своей слепоты, которая мешает ей получить водительское удостоверение, подчеркивает важность технологий автономного вождения в повседневной жизни людей с ограниченными возможностями, поддерживая их независимость.

Кандис Джонс, опытный экзаменатор DMV, поделилась впечатлениями о тестировании роботакси IONIQ 5, подчеркнув строгость и сходство процесса с тестированием человека. В своем обзоре она отметила высокий уровень контроля автомобиля над скоростью, сменой полосы движения, маневрированием, а также его способность точно останавливаться на знаках остановки, выполнять повороты налево и реагировать на опасные ситуации.

Роботакси IONIQ 5 успешно прошел испытания как по Лас-Вегас-Стрип, так и по пригородным районам города, демонстрируя стабильные характеристики вождения в различных дорожных условиях, благодаря современному набору датчиков, включающему в себя LiDAR, радары и камеры.

IONIQ 5 robotaxi – Hyundai passes the driver's license test