В ГИБДД назвали метод избежать лишения прав за выезд на встречку

NJCAR: ошибки дорожных служб не могут быть основанием для наложения штрафа на водителя

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На некоторых перекрестках знаки и разметка ограничивают левый поворот, заставляя водителей искать место для разворота после пересечения дорог.

Фото: Wikipedia by z22 is licensed under CC BY-SA 3.0

Это привлекает внимание инспекторов ДПС, которые могут выписать штраф, рассматривая такие действия как нарушение, аналогичное выезду на встречную полосу.

Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru обсудил, правомерны ли действия полицейских в данном случае, и какие штрафы могут грозить водителям в таких ситуациях.

Проблемы с качеством разметки на дороге могут привести к нежелательным ситуациям для водителей. Регулярно выявляются случаи, когда линии разметки, нарисованные работниками дорожных служб, не соответствуют требованиям ГОСТа. Вместо того, чтобы заканчиваться у начала радиуса поворота, они иногда выходят на сам перекресток.

Это приводит к тому, что машины, пытающиеся повернуть налево, наезжают на эту линию.

Водители, желающие сэкономить время и повернуть налево через сплошную, подвергают себя риску столкнуться с нежелательными последствиями. Такие маневры, особенно если они совершаются в отсутствие встречного транспорта, также не остаются незамеченными дорожными полицейскими. Нарушителям грозит составление протокола по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.

Это включает в себя штраф в размере пяти тысяч рублей или даже лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев.

В ГИБДД отметили, что если разметка на перекрестке была нарисована с нарушениями стандартов, и сплошная линия заходит слишком далеко на зону поворота налево, при условии, что сам поворот разрешен, то ошибки дорожных служб не могут быть использованы как основание для наложения штрафа на водителя.

Когда речь идет о развороте через сплошную линию на том участке, где запрещено поворачивать, есть возможность избежать лишения водительских прав. Это нарушение не рассматривается как выезд на встречную полосу движения, а имеет свои особенности. В Кодексе об административных правонарушениях существует статья 12.16, регулирующая такие ситуации.

Ее второй пункт уточняет, что "поворот налево или разворот в нарушение требований, установленных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет только наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1,5 тыс. рублей".