В ГИБДД поставили точку в споре о лишении прав за распитие алкоголя в машине

NJCAR: распитие алкоголя вблизи своего автомобиля или в его салоне не считается нарушением

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Запрещено управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а последствия за это серьезные: штрафы, лишение водительских прав и даже уголовное преследование. Однако что делать, если человек просто отдыхал в своем автомобиле на парковке? Ведь в этот момент он не водил машину.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Представитель ГИБДД в беседе с порталом njcar.ru рассказал о наказаниях для нетрезвого владельца, которого "поймали" в стоящем авто.

По его словам, Верховный суд РФ уточнил этот вопрос: употребление алкоголя вблизи стоящего автомобиля или в его салоне не считается нарушением.

Например, Верховный суд закрыл дело московского автолюбителя, оштрафованного и лишенного прав за вождение в нетрезвом состоянии.

В ходе рассмотрения дела стало ясно, что водитель не сидел за рулем в момент проверки ДПС, а просто общался с друзьями рядом с машиной на парковке.

Верховный Суд пояснил, что "управление транспортным средством" включает его "перемещение в пространстве", следовательно, употребление алкоголя в стоящей на парковке машине не является нарушением.