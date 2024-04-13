Aston Martin откладывает переход к электромобилям из-за "запаха и звука"

Aston Martin откладывает запуск своего первого электромобиля до 2027 года, а глава компании Лоуренс Стролл заявил, что планирует продолжать продажу автомобилей с бензиновыми двигателями до 2030-х годов.
Он утверждает, что покупатели Aston Martin предпочитают автомобили с "запахом и звуком" от двигателей внутреннего сгорания, и пока спрос на электромобили в этом ценовом сегменте недостаточен.
Однако компания планирует инвестировать в гибридные технологии, чтобы соответствовать всё более жёстким стандартам по выбросам и улучшить производительность своих автомобилей.
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