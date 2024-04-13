Американцы в страхе: сенатор требует запретить китайские автомобили в США

Председатель Банковского комитета Сената США Шеррод Браун в четверг обратился к президенту Джо Байдену с призывом заблокировать китайские автомобили на рынке США, называя их "существенной угрозой" для американской автомобильной индустрии.
Он также утверждает, что китайские электромобили представляют "существенную угрозу" для национальной безопасности. Это самый сильный призыв к действиям против китайских автопроизводителей от американского законодателя. Белый дом пока не прокомментировал это заявление.
В марте Байден заявил, что китайская политика может "заполонить наш рынок своими автомобилями, угрожая нашей национальной безопасности", и что он "не допустит этого". Браун также призвал Байдена повысить тарифы на китайские электромобили, чтобы решить национальные безопасностные проблемы.
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