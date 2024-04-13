Американцы в страхе: сенатор требует запретить китайские автомобили в США

Сенатор Шеррод Браун призвал Байдена блокировать китайские автомобили

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Председатель Банковского комитета Сената США Шеррод Браун в четверг обратился к президенту Джо Байдену с призывом заблокировать китайские автомобили на рынке США, называя их "существенной угрозой" для американской автомобильной индустрии.

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Он также утверждает, что китайские электромобили представляют "существенную угрозу" для национальной безопасности. Это самый сильный призыв к действиям против китайских автопроизводителей от американского законодателя. Белый дом пока не прокомментировал это заявление.

В марте Байден заявил, что китайская политика может "заполонить наш рынок своими автомобилями, угрожая нашей национальной безопасности", и что он "не допустит этого". Браун также призвал Байдена повысить тарифы на китайские электромобили, чтобы решить национальные безопасностные проблемы.