Всё о новом пикапе Ineos Grenadier Quartermaster

Ineos Grenadier Quartermaster: новый взгляд на пикапы

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Ineos открывает предзаказы на пикап Ineos Grenadier Quartermaster, который производится на заводе компании во Франции. Новая модель представляет собой вариант с кузовом, отличающийся от стандартного "универсала" Grenadier SUV, исходя из которого налог на импорт в США составляет 25%. Цена на пикап Quartermaster начинается с $86,900, что на 21.6% выше, чем у универсала. Он предлагается в двух вариантах комплектации, Trialmaster Edition и Fieldmaster Edition, с добавлением $8,000 к цене.

Фото: Wikipedia by Matti Blume is licensed under CC BY 3.0

Пикап имеет длину более одного фута и раму, что создает балансированное пространство для грузовой платформы. Грузоподъемность составляет 1,675 фунтов, а максимальный вес прицепа — 7,716 фунтов. Пикап оснащен 3.0-литровым бензиновым двигателем от BMW и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Компания утверждает, что Grenadier Quartermaster имеет уникальные углы подъема, въезда и съезда, но спецификации еще не доступны на сайте компании в США. Предполагается, что доставки начнутся до конца года.