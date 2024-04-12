Volvo Group ударяет по американским рабочим, выбирая Мексику

Профсоюз United Auto Workers (UAW) выразил крайнее недовольство решением компании Volvo Group открыть новый завод по производству грузовиков в Мексике.
Volvo Group утверждает, что это дополнит производство в США. UAW заявляет, что изучает контрактные обязательства по производству грузовиков на заводе Lehigh Valley Operations (LVO) и возможные юридические последствия решения Volvo открыть завод в Мексике.
Представитель местного отделения UAW, Тим Херцог, назвал это решение компании "пощечиной всем нам", отметив, что объявление о планах Volvo поступило всего за 15 минут до публикации. Volvo пока не прокомментировала ситуацию.
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