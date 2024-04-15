Названы самые надежные автомобили Renault

Fresh: самым надежным автомобилем Renault является Logan

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобили Renault Logan и Renault Duster признаны одними из наиболее надежных в своем классе и поэтому регулярно попадают в различные рейтинги. Это подтверждается данными, опубликованными в "Российской газете" с ссылкой на мнение руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

Фото: Wikipedia by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 4.0

Кроме того, у компании Renault есть еще две модели, которые заслуживают репутацию надежных.

Одной из этих моделей является Renault Kaptur. Он отличается высоким дорожным просветом в 205 мм, что особенно важно для условий дорожного движения в России. Более того, основные компоненты и агрегаты этой модели способны выдерживать значительный километраж без необходимости ремонта.

Например, вариатор Jatco может преодолеть 200 тысяч километров без каких-либо поломок, что подтверждает его надежность.

Другая модель, Renault Fluence, также заслуживает внимания благодаря своей богатой комплектации. Включая бесключевой доступ и шесть подушек безопасности в комплектации Expression.

Кроме того, это одна из немногих моделей, где предусмотрен таймер выключения всех электроприборов при отключенном двигателе, что помогает избежать разрядки аккумулятора вследствие человеческого забывания.