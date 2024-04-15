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Названы самые надежные автомобили Renault

Fresh: самым надежным автомобилем Renault является Logan

1:18
Авто

Автомобили Renault Logan и Renault Duster признаны одними из наиболее надежных в своем классе и поэтому регулярно попадают в различные рейтинги. Это подтверждается данными, опубликованными в "Российской газете" с ссылкой на мнение руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

Fresh: самым надежным автомобилем Renault является Logan
Фото: Wikipedia by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 4.0

Кроме того, у компании Renault есть еще две модели, которые заслуживают репутацию надежных.

Одной из этих моделей является Renault Kaptur. Он отличается высоким дорожным просветом в 205 мм, что особенно важно для условий дорожного движения в России. Более того, основные компоненты и агрегаты этой модели способны выдерживать значительный километраж без необходимости ремонта.

Например, вариатор Jatco может преодолеть 200 тысяч километров без каких-либо поломок, что подтверждает его надежность.

Другая модель, Renault Fluence, также заслуживает внимания благодаря своей богатой комплектации. Включая бесключевой доступ и шесть подушек безопасности в комплектации Expression.

Кроме того, это одна из немногих моделей, где предусмотрен таймер выключения всех электроприборов при отключенном двигателе, что помогает избежать разрядки аккумулятора вследствие человеческого забывания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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