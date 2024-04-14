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Названы самые востребованные спорткары в России

Автоэксперты назвали самые востребованные спорткары в РФ

2:27
Авто

Эксперты из "Авито Авто" провели анализ спроса и предложения спортивных автомобилей на рынке в первом квартале 2024 года. По данным издания "Автоновости дня", спортивные автомобили в России остаются популярными, несмотря на значительный рост цен.

Исследование "Авито Авто" показало снижение спроса на подержанные спорткары за прошедший год на 16,4%, но спрос все еще остается высоким. Наиболее активно растет спрос на японскую марку Mitsuoka, а также на американские Eagle и Pontiac.

Средняя цена на спортивные автомобили этого класса заметно выросла на 33,3% и составила 3 200 000 рублей. Особенно выделяется Bugatti, средняя цена на автомобили этой марки достигла 32 000 000 рублей. Также значительно увеличились цены на автомобили Plymouth (до 6 999 999 рублей) и Alpina (до 7 400 000 рублей).

BMW стала наиболее популярной маркой в первом квартале этого года, приходящейся на 14,3% спроса. За ней следует Ford с 10,9%, а на третьем месте — Mercedes-Benz с 10,6%.

Список самых востребованных подержанных спорткаров в России включает в себя Ford Mustang, Dodge Challenger, BMW 6 серии, Toyota Celica и Mercedes-Benz CL-класс.

Спрос на новые спортивные автомобили в первом квартале 2024 года увеличился на 7,9% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена на новые машины этого класса значительно выросла с 18 996 493 рублей в первом квартале прошлого года до 29 900 000 рублей в январе — марте текущего года, что составляет увеличение на 57,4%.

Топ-5 самых востребованных новых спорткаров в России включает в себя Lamborghini Huracan, Mercedes-Benz SL-класс AMG, Mercedes-Benz AMG GT, Lamborghini Urus и Bentley Continental GT.

Пресс-служба "Авито Авто" уточнила, что средние цены на перечисленные автомобили были рассчитаны как медианные цены по объявлениям о продаже.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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