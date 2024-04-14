Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виток эскалации на Ближнем Востоке заканчивается
Центробанк КНР распорядился оптимизировать платежные сервисы для иностранцев
Певица Таисия Повалий вынуждена экономить из-за ипотеки
Самая дешевая квартира на Патриарших прудах стоит 26 млн рублей
Эксперты выделили самых спокойных кошек
Комик Игорь Джабраилов рассказал о нападении бандита в центре Москвы
Няня детей Пугачёвой бросила работу, потому что устала
Рузиль Минекаев призвал не подражать персонажам сериала "Слово пацана"
Кристина Асмус на свое 36-летие отправилась в Хорватию с ребенком и мужчиной
Хитрости автовладельцев: как не попасть на штраф при перепродаже автомобиля

Автоэксперты рассказали, можно ли перепродать машину без постановки на учет

1:36
Авто

Приобретая автомобиль, многие не торопятся регистрировать его на себя. Некоторые предпочитают продать его через некоторое время после приобретения, не затрудняясь оформлением.

Автоэксперты рассказали, можно ли перепродать машину без постановки на учет
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Эксперты из издания "Актуальные новости" делятся советами о том, как правильно провести процедуру продажи в таких случаях и какие документы необходимо иметь при регистрации автомобиля, чтобы избежать проблем.

Процесс продажи в данном случае выглядит следующим образом: текущий владелец составляет договор купли-продажи, в котором новый владелец вписывается в паспорт транспортного средства, и ему передаются ключи, ПТС и СТС автомобиля.

Таким образом, автомобиль можно перепродавать неограниченное количество раз. Регистрация является необходимым условием для передвижения по дорогам, и вождение незарегистрированного автомобиля запрещено.

На процесс регистрации предоставляется 10 дней. Пропуск этого срока влечет за собой необходимость доставки автомобиля в ГИБДД на эвакуаторе, а самостоятельное передвижение становится невозможным.

За нарушение срока регистрации владельцу грозит штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей. То же самое наказание применимо и к водителям, передвигающимся на незарегистрированных автомобилях.

При оформлении важно правильно заполнить договор купли-продажи, указав в нем основание, по которому автомобиль принадлежал предыдущему владельцу. Кроме того, рекомендуется иметь копии предыдущих договоров купли-продажи, чтобы упростить процесс регистрации автомобиля в ГИБДД.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Певица Наталья Подольская показала солнечных рыжеволосых сыновей
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Жену Евгения Петросяна уличили в прогулках в день, когда её дочь Матильда появилась на свет
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Постаревшая Анна Семенович удивила своей внешностью
Кошки-гении: Пятерка пород, которые поразят ваш разум своим умом
Кошки-гении: Пятерка пород, которые поразят ваш разум своим умом
Последние материалы
Центробанк КНР распорядился оптимизировать платежные сервисы для иностранцев
Певица Таисия Повалий вынуждена экономить из-за ипотеки
Самая дешевая квартира на Патриарших прудах стоит 26 млн рублей
Эксперты выделили самых спокойных кошек
Комик Игорь Джабраилов рассказал о нападении бандита в центре Москвы
Няня детей Пугачёвой бросила работу, потому что устала
Рузиль Минекаев призвал не подражать персонажам сериала "Слово пацана"
Кристина Асмус на свое 36-летие отправилась в Хорватию с ребенком и мужчиной
Мама Тимати опубликовала видео с внучкой, лижущей мороженое с щенком
Новый фильм от режиссёра "Ла-Ла Ленда" выйдет в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников