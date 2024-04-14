Хитрости автовладельцев: как не попасть на штраф при перепродаже автомобиля

Автоэксперты рассказали, можно ли перепродать машину без постановки на учет

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Приобретая автомобиль, многие не торопятся регистрировать его на себя. Некоторые предпочитают продать его через некоторое время после приобретения, не затрудняясь оформлением.

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Эксперты из издания "Актуальные новости" делятся советами о том, как правильно провести процедуру продажи в таких случаях и какие документы необходимо иметь при регистрации автомобиля, чтобы избежать проблем.

Процесс продажи в данном случае выглядит следующим образом: текущий владелец составляет договор купли-продажи, в котором новый владелец вписывается в паспорт транспортного средства, и ему передаются ключи, ПТС и СТС автомобиля.

Таким образом, автомобиль можно перепродавать неограниченное количество раз. Регистрация является необходимым условием для передвижения по дорогам, и вождение незарегистрированного автомобиля запрещено.

На процесс регистрации предоставляется 10 дней. Пропуск этого срока влечет за собой необходимость доставки автомобиля в ГИБДД на эвакуаторе, а самостоятельное передвижение становится невозможным.

За нарушение срока регистрации владельцу грозит штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей. То же самое наказание применимо и к водителям, передвигающимся на незарегистрированных автомобилях.

При оформлении важно правильно заполнить договор купли-продажи, указав в нем основание, по которому автомобиль принадлежал предыдущему владельцу. Кроме того, рекомендуется иметь копии предыдущих договоров купли-продажи, чтобы упростить процесс регистрации автомобиля в ГИБДД.