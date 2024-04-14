Хитрости автовладельцев: как не попасть на штраф при перепродаже автомобиля

Приобретая автомобиль, многие не торопятся регистрировать его на себя. Некоторые предпочитают продать его через некоторое время после приобретения, не затрудняясь оформлением.
Эксперты из издания "Актуальные новости" делятся советами о том, как правильно провести процедуру продажи в таких случаях и какие документы необходимо иметь при регистрации автомобиля, чтобы избежать проблем.
Процесс продажи в данном случае выглядит следующим образом: текущий владелец составляет договор купли-продажи, в котором новый владелец вписывается в паспорт транспортного средства, и ему передаются ключи, ПТС и СТС автомобиля.
Таким образом, автомобиль можно перепродавать неограниченное количество раз. Регистрация является необходимым условием для передвижения по дорогам, и вождение незарегистрированного автомобиля запрещено.
На процесс регистрации предоставляется 10 дней. Пропуск этого срока влечет за собой необходимость доставки автомобиля в ГИБДД на эвакуаторе, а самостоятельное передвижение становится невозможным.
За нарушение срока регистрации владельцу грозит штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей. То же самое наказание применимо и к водителям, передвигающимся на незарегистрированных автомобилях.
При оформлении важно правильно заполнить договор купли-продажи, указав в нем основание, по которому автомобиль принадлежал предыдущему владельцу. Кроме того, рекомендуется иметь копии предыдущих договоров купли-продажи, чтобы упростить процесс регистрации автомобиля в ГИБДД.
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