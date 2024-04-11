"Москвич" раскрыл, как будет выглядеть новый кроссовер

"Москвич" представил дизайн своей новой модели: семейного 7-местного кроссовера

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"Москвич" представил концепцию дизайна для своей последней модели — семейного семиместного кроссовера Москвич 8. Планируется, что производство и начало продаж этого автомобиля состоятся в конце текущего года.

Фото: официальный сайт "Москвича"

Это уже четвертая по счету модель, выпущенная на возрождающемся заводе, и она представляет собой семейный кроссовер семиместного типа. Основные особенности включают продуманную эргономику, высокий уровень комфорта, разнообразные мультимедийные возможности и просторный салон.

Москвич 8 призван удовлетворить потребности как в городских поездках, так и в семейных путешествиях. Он нацелен на клиентов, ценящих статус, выразительный дизайн и современные опции комфорта. Автомобиль имеет размеры 4 824 мм в длину, 1 870 мм в ширину и 1 756 мм в высоту, с колесной базой 2 830 мм, а салон оборудован комфортабельными и эргономичными сиденьями.

Модель будет оснащаться бензиновым двигателем GDI мощностью 174 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Внешне автомобиль выделяется массивной решеткой радиатора с интегрированной светодиодной оптикой, а также характерной светодиодной задней линией на всей длине багажника.

Внутри водителю и пассажирам будут доступны современные технологии и мультимедийные решения, включая цифровую приборную панель с 12,3-дюймовым дисплеем, беспроводную зарядку для телефона, систему камер кругового обзора и совместимость с протоколами Apple CarPlay и Android Auto для подключения смартфонов.

Выход на производство и начало продаж планируется к концу текущего года, с учетом возможных изменений в дизайне интерьера и опций.