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Как победить скрип тормозов: советы эксперта

Автоэксперт Колодочкин провел анализ и рассказал, как устранить скрип тормозов

1:16
Авто

Причина любого звука — это колебания и вибрация. В своем материале эксперт из "За рулем" Михаил Колодочкин объяснил, что при торможении колодки временами прилипают к диску или барабану на краткое время, а потом отрываются, создавая звук.

Автоэксперт Колодочкин провел анализ и рассказал, как устранить скрип тормозов
Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

Чтобы избежать скрипа, специалист рекомендует предотвращать свободные колебания колодок. Это может быть достигнуто различными методами. Например, на задние поверхности колодок могут быть установлены специальные накладки из металла или виброгасящего материала, а на передние могут быть сделаны скосы.

Кроме того, можно нанести прорези на рабочие поверхности колодок или установить специальную пластину на их заднюю сторону для поглощения колебаний. Иногда применяются различные скобы для той же цели.

Эксперт также уточнил, что на многих колодках установлены акустические индикаторы износа, которые начинают издавать звук при износе колодки, указывая на необходимость их замены.

При замене тормозных колодок рекомендуется обращать внимание на качественные брендовые товары. Однако владельцам более доступных автомобилей стоит обратить внимание и на бюджетные продукты от известных российских производителей, по совету эксперта.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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