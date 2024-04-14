Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали какую роль играют путешествия в жизни ребенка
Компания "Абрау-Дюрсо" анонсировала рост цен на свою продукцию
Накопление средств является главной сложностью в ремонте для россиян
Как починить сломанный ноготь
Создатель "Форсажа" возьмется за съемки криминального триллера "Рискованная ставка"
Посадите на участке асклепиас
Джастин Бибер: скандальная правда о его появлении на Coachella
Чемпионка ОИ Зайцева призналась, что сейчас ни за что бы не поехала на Олимпиаду-2024
Эксперты назвали самые редкие породы маленьких собак
Отложите замену лобового стекла: уникальный хак с прозрачным лаком, который защитит ваш автомобиль

Треснуло лобовое стекло: одно простое действие — и водитель решит проблему без замены элемента

1:08
Авто

Если на переднем стекле вашего автомобиля появилась трещина, рекомендуется как можно скорее заменить его на новый прозрачный экран. Это необходимо, поскольку такие повреждения представляют серьезную угрозу безопасности. Время от времени трещина может расшириться до того момента, когда стекло разобьется.

Треснуло лобовое стекло: одно простое действие — и водитель решит проблему без замены элемента
Фото: flickr. com by Anthony DeLorenzo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Однако есть один маленький трюк, который может отложить ремонт на некоторое время.

Суть этого метода заключается в использовании прозрачного лака для ногтей. Если его нанести на трещину, это может приостановить её дальнейшее распространение.

Это позволит владельцу автомобиля отложить срочную замену стекла и сделать это позже.

Есть несколько нюансов этой процедуры.

  • Во-первых, следует использовать только прозрачный лак, исключая цветной.
  • Во-вторых, одного слоя может быть недостаточно; рекомендуется нанести несколько слоев лака на трещину.
  • Наконец, важно понимать, что это временное решение. Хотя лак может задержать распространение трещины, ремонт стекла всё же необходим в ближайшее время, так как лак не обеспечивает долгосрочной защиты.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Певица Наталья Подольская показала солнечных рыжеволосых сыновей
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Жену Евгения Петросяна уличили в прогулках в день, когда её дочь Матильда появилась на свет
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Постаревшая Анна Семенович удивила своей внешностью
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Последние материалы
Эксперты рассказали какую роль играют путешествия в жизни ребенка
Компания "Абрау-Дюрсо" анонсировала рост цен на свою продукцию
Накопление средств является главной сложностью в ремонте для россиян
Как починить сломанный ноготь
Создатель "Форсажа" возьмется за съемки криминального триллера "Рискованная ставка"
Посадите на участке асклепиас
Джастин Бибер: скандальная правда о его появлении на Coachella
Чемпионка ОИ Зайцева призналась, что сейчас ни за что бы не поехала на Олимпиаду-2024
Эксперты назвали самые редкие породы маленьких собак
RuVDS: Россия совершила исторический прыжок на Северный полюс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников