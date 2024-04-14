Отложите замену лобового стекла: уникальный хак с прозрачным лаком, который защитит ваш автомобиль

Треснуло лобовое стекло: одно простое действие — и водитель решит проблему без замены элемента

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Если на переднем стекле вашего автомобиля появилась трещина, рекомендуется как можно скорее заменить его на новый прозрачный экран. Это необходимо, поскольку такие повреждения представляют серьезную угрозу безопасности. Время от времени трещина может расшириться до того момента, когда стекло разобьется.

Фото: flickr. com by Anthony DeLorenzo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Однако есть один маленький трюк, который может отложить ремонт на некоторое время.

Суть этого метода заключается в использовании прозрачного лака для ногтей. Если его нанести на трещину, это может приостановить её дальнейшее распространение.

Это позволит владельцу автомобиля отложить срочную замену стекла и сделать это позже.

Есть несколько нюансов этой процедуры.

Во-первых, следует использовать только прозрачный лак, исключая цветной.

Во-вторых, одного слоя может быть недостаточно; рекомендуется нанести несколько слоев лака на трещину.

Наконец, важно понимать, что это временное решение. Хотя лак может задержать распространение трещины, ремонт стекла всё же необходим в ближайшее время, так как лак не обеспечивает долгосрочной защиты.