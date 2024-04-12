Как хитрые водители обманывают дорожные камеры и избегают штрафов

Портал njcar. ru выяснил, как некоторые автолюбители умудряются избежать штрафов, приходящих с дорожных камер. Одним из методов является заключение фиктивного договора купли-продажи и последующее обращение в ГИБДД с заявлением о том, что автомобиль больше не находится в их владении.
Другой метод включает создание фирм-однодневок и регистрацию на них транспортных средств, чтобы избежать накопления штрафов. Однако самой распространенной хитростью остается маскировка государственных номеров при помощи специальных устройств, несмотря на серьезные последствия в виде штрафов и лишения прав.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.