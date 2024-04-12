Как хитрые водители обманывают дорожные камеры и избегают штрафов

Как некоторые автовладельцы избегают штрафов с дорожных камер: методы и последствия

0:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Портал njcar. ru выяснил, как некоторые автолюбители умудряются избежать штрафов, приходящих с дорожных камер. Одним из методов является заключение фиктивного договора купли-продажи и последующее обращение в ГИБДД с заявлением о том, что автомобиль больше не находится в их владении.

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Другой метод включает создание фирм-однодневок и регистрацию на них транспортных средств, чтобы избежать накопления штрафов. Однако самой распространенной хитростью остается маскировка государственных номеров при помощи специальных устройств, несмотря на серьезные последствия в виде штрафов и лишения прав.