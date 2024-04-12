Даже безобидные гаджеты в машине могут обернуться штрафом

ГИБДД предупреждает: установка незаконных гаджетов в автомобиль может привести к штрафам

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Представитель ГИБДД рассказал о том, что установка в машину различных устройств, аксессуаров и декоративных элементов, не предусмотренных производителем, может привести к наложению штрафа.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Это включает в себя необычные фары, спойлеры, прямоточные глушители, а также стробоскопы и разноцветные лампы в гаджетах. Даже незначительные гаджеты, имитирующие спецсигналы, могут стать причиной наказания. Согласно законодательству, использование таких устройств на обычном автомобиле карается штрафом до пяти тысяч рублей и изъятием гаджетов.