Даже безобидные гаджеты в машине могут обернуться штрафом

Представитель ГИБДД рассказал о том, что установка в машину различных устройств, аксессуаров и декоративных элементов, не предусмотренных производителем, может привести к наложению штрафа.
Это включает в себя необычные фары, спойлеры, прямоточные глушители, а также стробоскопы и разноцветные лампы в гаджетах. Даже незначительные гаджеты, имитирующие спецсигналы, могут стать причиной наказания. Согласно законодательству, использование таких устройств на обычном автомобиле карается штрафом до пяти тысяч рублей и изъятием гаджетов.
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