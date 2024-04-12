Пагани удивила мир: новый суперкар Alisea взорвал интернет

Pagani представила эксклюзивный концепт-кар Alisea в честь 25-летия Zonda

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Pagani представила концепт-кар Alisea в честь 25-летия суперкара Zonda. Этот проект был разработан студентами магистерской программы Istituto Europeo di Design (IED) в Турине. Alisea имеет гладкий и стильный дизайн без крупных вентиляционных отверстий и решеток, типичных для высокопроизводительных автомобилей.

Фото: Wikipedia by Calreyn88 is licensed under CC BY-SA 4.0

Он оснащен современными фарами и изогнутыми задними фонарями, напоминающими о трековой версии Zonda R. В целом, Alisea выглядит более сдержанно по сравнению с Zonda, что делает его уникальным концептом в линейке Pagani.