Kia представит свой первый пикап Tasman в 2025

Kia анонсировала выпуск пикапа Tasman в 2025 году

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Kia анонсировала выпуск своего собственного пикапа под названием Tasman в 2025 году. Он будет иметь рамное шасси, что делает его более грузоподъемным и мощным, чем другие модели Kia.

Фото: Wikipedia by Tomash is licensed under CC BY-SA 3.0

Новинка будет доступна в Южной Корее, Австралии, Африке и на Ближнем Востоке, но пока нет информации о ее появлении в других регионах, таких как США. Tasman будет конкурировать с такими моделями, как Ford Ranger, Volkswagen Amarok и Toyota Hilux.

Технические характеристики пока держатся в секрете, но ожидается, что автомобиль будет доступен с турбодизельным двигателем объемом 2,2 литра, а также вариантами с двумя и четырьмя приводами. Кроме того, Kia планирует выпустить две электрические версии пикапов к 2027 году.