ТОП-5 кроссоверов с полным приводом: эксперт раскрыл лучшие модели для российских дорог

Директор розничных продаж АГ "Авилон" поделился секретами выбора кроссовера с полным приводом

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Директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров рассказал о популярности полноприводных кроссоверов на российском рынке и порекомендовал несколько моделей. Среди них выделил две модели Chery — 7 Pro Max и 8 Pro Max, а также Atlas Pro от Geely.

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Он также отметил купеобразный кроссовер Tugella и премиальный кроссовер Monjaro от Geely, а также кроссовер Jetour T2 от бренда Jetour и полноразмерный вседорожник GS8 от GAC. Петров также упомянул модели от Changan — Uni-K и CS95.