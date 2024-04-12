9 ошибок на шиномонтаже: что вы не знали о правильном обслуживании вашего автомобиля

Журнал "За рулем" сообщает о распространенных ошибках, которые совершают водители при смене зимних шин на летние.
Рекомендации включают тщательную проверку состояния новых покрышек перед установкой, правильное использование домкрата и предостережения от опасностей при поднятии автомобиля. Следует также проверить состояние подвески, тормозов и рулевого управления после смены шин.
Подводя итог, журнал подчеркивает важность использования динамометрического ключа при затягивании болтов колес и необходимость проверки балансировки после установки новых шин.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.