9 ошибок на шиномонтаже: что вы не знали о правильном обслуживании вашего автомобиля

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Как избежать ошибок при смене шин сезонов

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Авто

Журнал "За рулем" сообщает о распространенных ошибках, которые совершают водители при смене зимних шин на летние.

Как избежать ошибок при смене шин сезонов
Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0

Рекомендации включают тщательную проверку состояния новых покрышек перед установкой, правильное использование домкрата и предостережения от опасностей при поднятии автомобиля. Следует также проверить состояние подвески, тормозов и рулевого управления после смены шин.

Подводя итог, журнал подчеркивает важность использования динамометрического ключа при затягивании болтов колес и необходимость проверки балансировки после установки новых шин.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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