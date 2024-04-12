Марка Exeed стала одной из самых успешных премиальных брендов в России, реализовав за прошлый год более 42 тысяч автомобилей. Компания сосредоточилась исключительно на кроссоверах и обеспечивает высокий уровень обслуживания в своих дилерских центрах. Об этом сообщает журнал За Рулём.
В ходе экспедиции по различным дилерским центрам Exeed были выявлены различия в стандартах обслуживания и подхода к клиентам. В зависимости от местоположения дилера и его уровня сервиса можно получить существенные скидки при покупке автомобиля Exeed, что делает данный период благоприятным для приобретения этих машин.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.