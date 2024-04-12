Откровения о премиальной марке Exeed: как китайцы завоевали российский рынок

Эксклюзивный репортаж: как Exeed стала самой успешной премиальной маркой в России

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Марка Exeed стала одной из самых успешных премиальных брендов в России, реализовав за прошлый год более 42 тысяч автомобилей. Компания сосредоточилась исключительно на кроссоверах и обеспечивает высокий уровень обслуживания в своих дилерских центрах. Об этом сообщает журнал За Рулём.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0

В ходе экспедиции по различным дилерским центрам Exeed были выявлены различия в стандартах обслуживания и подхода к клиентам. В зависимости от местоположения дилера и его уровня сервиса можно получить существенные скидки при покупке автомобиля Exeed, что делает данный период благоприятным для приобретения этих машин.