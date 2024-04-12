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Эксклюзивный репортаж: как Exeed стала самой успешной премиальной маркой в России

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Авто

Марка Exeed стала одной из самых успешных премиальных брендов в России, реализовав за прошлый год более 42 тысяч автомобилей. Компания сосредоточилась исключительно на кроссоверах и обеспечивает высокий уровень обслуживания в своих дилерских центрах. Об этом сообщает журнал За Рулём.

Эксклюзивный репортаж: как Exeed стала самой успешной премиальной маркой в России
Фото: Wikipedia by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0

В ходе экспедиции по различным дилерским центрам Exeed были выявлены различия в стандартах обслуживания и подхода к клиентам. В зависимости от местоположения дилера и его уровня сервиса можно получить существенные скидки при покупке автомобиля Exeed, что делает данный период благоприятным для приобретения этих машин.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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