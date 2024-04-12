Больше мощности и роскоши: что изменится в новом Mercedes EQS Sedan 2025 года?

Mercedes-Benz EQS Sedan обновляется на 2025 год: новый дизайн и увеличение емкости батареи

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На 2025 год линейка седанов Mercedes-Benz EQS получит лишь небольшие изменения, включая обновленный дизайн и увеличение емкости батареи. Все модели EQS будут оснащены батареей емкостью 118 кВтч, что на 10 кВтч больше, чем в прошлом году.

Фото: Mercedes-Benz by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Новый дизайн касается передней части автомобиля, где появились узкие горизонтальные хромированные решетки на черной глянцевой панели и стандартный на капоте значок Mercedes.

Внутреннее пространство также немного модернизировано: добавлены элементы хрома на задние вентиляционные отверстия, а задние сиденья теперь могут быть откинуты и имеют дополнительный слой пены.

В версии Pinnacle Trim с пакетом Executive Interior Package задние сиденья могут быть откинуты, обогреваемы и регулируемы по пояснице, а переднее сиденье пассажира может перемещаться вперед для увеличения свободного пространства.