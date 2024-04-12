Больше мощности и роскоши: что изменится в новом Mercedes EQS Sedan 2025 года?

На 2025 год линейка седанов Mercedes-Benz EQS получит лишь небольшие изменения, включая обновленный дизайн и увеличение емкости батареи. Все модели EQS будут оснащены батареей емкостью 118 кВтч, что на 10 кВтч больше, чем в прошлом году.
Новый дизайн касается передней части автомобиля, где появились узкие горизонтальные хромированные решетки на черной глянцевой панели и стандартный на капоте значок Mercedes.
Внутреннее пространство также немного модернизировано: добавлены элементы хрома на задние вентиляционные отверстия, а задние сиденья теперь могут быть откинуты и имеют дополнительный слой пены.
В версии Pinnacle Trim с пакетом Executive Interior Package задние сиденья могут быть откинуты, обогреваемы и регулируемы по пояснице, а переднее сиденье пассажира может перемещаться вперед для увеличения свободного пространства.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.