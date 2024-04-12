Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зендея Коулман рассказала о съемках в постельных сценах с двумя мужчинами
Врач Воробьёв: рак щитовидки может проявляться потерей веса и кашлем
Можно ли клеить новые обои на старые — ответ на этот вопрос зависит от типа обоев
Питомцы для богатых: четыре самые дорогие породы кошек в мире
Что делать, если рассада томатов стала вытягиваться
Пассажиров внутренних авиарейсов лишили доступа к недорогому алкоголю
Тренды весеннего макияжа 2024: идеи для обновления образа
Как сварить картошку за 5 минут: хитрость от шеф-повара
Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном продлении контракта Валерия Карпина со сборной России
BMW бьет Tesla и Volkswagen: рекордный рост продаж электромобилей

Продажи электромобилей BMW растут, превосходя конкурентов в первом квартале

0:55
Авто

Продажи полностью электрических автомобилей BMW на основном бренде значительно выросли в первом квартале, превосходя конкурентов, таких как Tesla и Volkswagen, которые столкнулись с уменьшением спроса.

Продажи электромобилей BMW растут, превосходя конкурентов в первом квартале
Фото: Wikipedia by Augustas Didžgalvis is licensed under CC BY-SA 4.0

Поставки батарейных моделей, таких как i4, iX1 и i7, выросли на 41% в течение трех месяцев до марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти результаты помогли группе BMW увеличить продажи электромобилей на 28%. В то время как продажи электромобилей в целом замедлились, особенно в Европе, BMW продолжает увеличивать свою долю на рынке.

Подробные данные о продажах за первый квартал были представлены также Volkswagen и Mercedes-Benz. Volkswagen отметил увеличение спроса на полностью электрические модели в Европе, что может сигнализировать о восстановлении интереса к электромобилям в регионе.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек

Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.

Эксперты выделили самые умные породы кошек
Силовая тренировка для тех, кому за 60
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру Дмитрий Плотников Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении Юрий Бочаров У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова
Сводка с фронта: "Азов"* наотрез отказался идти в Часов Яр, Харьков обесточен ракетами
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Последние материалы
Питомцы для богатых: четыре самые дорогие породы кошек в мире
Пассажиров внутренних авиарейсов лишили доступа к недорогому алкоголю
Что делать, если рассада томатов стала вытягиваться
Тренды весеннего макияжа 2024: идеи для обновления образа
Как сварить картошку за 5 минут: хитрость от шеф-повара
Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном продлении контракта Валерия Карпина со сборной России
Повар Архипова назвала неожиданный ингредиент, который поможет сделать котлеты пышными
Учёные США обнаружили преобразование бактерии в новую структуру внутри водоросли
Чем опытные садоводы подкисляют почву для голубики
ОМС в России: объем средств на медицинское обслуживание увеличился на 8%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников