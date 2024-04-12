BMW бьет Tesla и Volkswagen: рекордный рост продаж электромобилей

Продажи электромобилей BMW растут, превосходя конкурентов в первом квартале

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Продажи полностью электрических автомобилей BMW на основном бренде значительно выросли в первом квартале, превосходя конкурентов, таких как Tesla и Volkswagen, которые столкнулись с уменьшением спроса.

Фото: Wikipedia by Augustas Didžgalvis is licensed under CC BY-SA 4.0

Поставки батарейных моделей, таких как i4, iX1 и i7, выросли на 41% в течение трех месяцев до марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти результаты помогли группе BMW увеличить продажи электромобилей на 28%. В то время как продажи электромобилей в целом замедлились, особенно в Европе, BMW продолжает увеличивать свою долю на рынке.

Подробные данные о продажах за первый квартал были представлены также Volkswagen и Mercedes-Benz. Volkswagen отметил увеличение спроса на полностью электрические модели в Европе, что может сигнализировать о восстановлении интереса к электромобилям в регионе.