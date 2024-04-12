Сенсация от Alfa Romeo: что скрывается за новым электрокроссовером Milano?

Alfa Romeo представляет новый электрический кроссовер Milano

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Alfa Romeo официально объявила о своем переходе к полностью электрическим моделям в ближайшие годы, и этот процесс, кажется, начнется с недавно представленного Milano.

Фото: Alfa Romeo 8c Spider by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0

Это субкомпактный кроссовер, который, по-видимому, будет предлагаться с двигателем внутреннего сгорания, но Alfa говорит только о начале производства с электрическими силовыми установками. Что касается дизайна, Milano не оставляет сомнений в своей принадлежности к Alfa Romeo.

Он имеет характерные изгибы и знаковую решетку в виде инвертированного треугольника. Внутри салона вас ждет стандартное для Alfa оформление, а также электрический двигатель, который обещает доставить удовольствие за рулем. Milano будет доступен для заказа летом этого года в Европе, но к сожалению, мы не увидим его в Америке, по крайней мере, пока нет соответствующих планов от американского подразделения Alfa.