Сенсация от Alfa Romeo: что скрывается за новым электрокроссовером Milano?

Alfa Romeo официально объявила о своем переходе к полностью электрическим моделям в ближайшие годы, и этот процесс, кажется, начнется с недавно представленного Milano.
Это субкомпактный кроссовер, который, по-видимому, будет предлагаться с двигателем внутреннего сгорания, но Alfa говорит только о начале производства с электрическими силовыми установками. Что касается дизайна, Milano не оставляет сомнений в своей принадлежности к Alfa Romeo.
Он имеет характерные изгибы и знаковую решетку в виде инвертированного треугольника. Внутри салона вас ждет стандартное для Alfa оформление, а также электрический двигатель, который обещает доставить удовольствие за рулем. Milano будет доступен для заказа летом этого года в Европе, но к сожалению, мы не увидим его в Америке, по крайней мере, пока нет соответствующих планов от американского подразделения Alfa.
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