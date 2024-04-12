Почему Tesla Cybertruck может быть не таким уж и крутым?

Tesla Cybertruck оказался менее эффективным при тяге груза, чем ожидалось

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Недавние испытания высококлассным производителем прицепов Bowlus показали, что Tesla Cybertruck может оказаться менее эффективным, чем ожидалось, при тяге груза. В результате тестов, проведенных с использованием прицепа Bowlus Volterra, весом 3250 фунтов, Tesla Model X продемонстрировала лучшие показатели дальности хода по сравнению с Cybertruck.

Фото: Wikipedia by Lcaa9 is licensed under CC BY-SA 4.0

Модель X смогла проехать 235 миль при оценке запаса хода в 330 миль, тогда как двухмоторный Cybertruck проехал всего 160 миль из заявленных 340 миль. Это обнаружение подчеркивает проблемы Cybertruck с ограниченной дальностью хода при тяге груза, что может привести к неудобствам при долгих поездках с прицепом.

Вместе с тем, хотя результаты тестов Cybertruck не сильно отличаются от испытаний других электропикапов, включая Rivian R1T и Ford F-150 Lightning, интересно, что более древний Model X продемонстрировал лучшие результаты. Несмотря на высокую стоимость и некоторые проблемы с качеством и надежностью, интерес к Cybertruck остается высоким, что подтверждают высокие цены на аукционах.