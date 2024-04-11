Как забастовка в Швеции заставляет Теслу дрожать

Забастовка в Швеции: Тесла под давлением рабочих, но Маск заявляет о завершении бури

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Забастовка механиков Tesla в Швеции, одна из самых длительных трудовых конфликтов в стране, продолжает нарушать операции компании, сообщили представители профсоюза в среду.

Фото: Own work by Leo Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Забастовка продолжается несмотря на заявления Илона Маска о том, что "буря закончилась". В течение нескольких месяцев Tesla находится под давлением в странах Северной Европы, с симпатией к требованиям шведских механиков IF Metall о коллективном договоре.

Ряд рабочих категорий, включая почтальонов, уборщиков и электриков, отказались выполнять работу по обслуживанию Tesla, вынуждая компанию искать альтернативные способы ведения бизнеса.

Забастовка остается актуальной, и профсоюз рассматривает возможность усиления действий. Илона Маска это не пугает, он заявил о хороших отношениях с рабочими в Швеции, хотя реальность может быть несколько иной. Тесла пока не отреагировала на запрос о комментариях. Вложения и инвесторское давление также подвергаются критике, с фондами и инвесторами, выражающими беспокойство по поводу соблюдения прав на свободу ассоциации и коллективные переговоры.