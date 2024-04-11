Секреты безопасности от Uber: как не стать жертвой в такси

Uber вводит новые меры безопасности для пассажиров по всему миру

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Компания Uber объявила о внедрении дополнительных функций безопасности для пассажиров по всему миру с целью минимизации рисков и обеспечения безопасности, особенно для женщин в ночное время.

Фото: Wikipedia by Elekes Andor is licensed under CC BY-SA 4.0

Эти функции позволяют пассажирам во время поездки выбирать до четырех параметров безопасности, включая зашифрованные аудиозаписи, подтверждение PIN-кодом и обмен живым местоположением. Компания Uber уже длительное время находится под критикой в связи с реакцией на тысячи сообщений о предполагаемых нападениях со стороны водителей, начиная от неправильных проверок на преступности до недостаточного обучения по безопасности.

В настоящее время у компании идут несколько судебных процессов со стороны жертв, обвиняющих платформу в неспособности предотвратить сексуальные нападения на пассажиров.

Uber также сосредоточен на обеспечении безопасности дорожного движения для курьеров на мотоциклах с помощью платформы по доставке еды Uber Eats, подписав в прошлом году в Лондоне хартию, направленную на предотвращение дорожных происшествий. Новые функции безопасности доступны в США, Канаде и Латинской Америке и будут расширяться на другие страны в ближайшие недели.