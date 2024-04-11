Стеллантис в опасности: Как китайские автомобили заставляют итальянский автопром трястись

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Генеральный директор Stellantis: "Китайское производство автомобилей в Италии может заставить принять жесткие решения"

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Авто

Глава автогиганта Stellantis предупредил о возможных сложных решениях, включая закрытие заводов, которые придется принимать в связи с наращиванием присутствия китайских автопроизводителей на итальянском рынке.

Генеральный директор Stellantis: "Китайское производство автомобилей в Италии может заставить принять жесткие решения"
Фото: Wikipedia by ajay_suresh is licensed under CC BY 2.0

Итальянское правительство находится в переговорах с Tesla и китайскими автопроизводителями, включая Chery Auto, с целью привлечь одного из них для размещения производства в Италии и повышения национального автомобильного выпуска после многолетнего спада.

Глава Stellantis, Карлос Таварес, заявил о возможной потере рыночной доли и объемов продаж, что может привести к необходимости сокращения числа заводов. Таварес опроверг слухи о планах Stellantis отойти от Италии, заявив о намерении вкладывать значительные средства в страну, включая продление производства наиболее популярной модели Fiat Panda до 2030 года и развитие новых технологий, таких как электрифицированные двойные сцепления.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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