Стеллантис в опасности: Как китайские автомобили заставляют итальянский автопром трястись

Генеральный директор Stellantis: "Китайское производство автомобилей в Италии может заставить принять жесткие решения"

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Глава автогиганта Stellantis предупредил о возможных сложных решениях, включая закрытие заводов, которые придется принимать в связи с наращиванием присутствия китайских автопроизводителей на итальянском рынке.

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Итальянское правительство находится в переговорах с Tesla и китайскими автопроизводителями, включая Chery Auto, с целью привлечь одного из них для размещения производства в Италии и повышения национального автомобильного выпуска после многолетнего спада.

Глава Stellantis, Карлос Таварес, заявил о возможной потере рыночной доли и объемов продаж, что может привести к необходимости сокращения числа заводов. Таварес опроверг слухи о планах Stellantis отойти от Италии, заявив о намерении вкладывать значительные средства в страну, включая продление производства наиболее популярной модели Fiat Panda до 2030 года и развитие новых технологий, таких как электрифицированные двойные сцепления.