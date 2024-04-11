Вам больше не смогут навязывать лишние услуги: новый закон в России защитит ваш кошелек

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В России ввели штраф за навязывание потребителю допуслуг

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едавно в России был принят закон, направленный на защиту прав потребителей от навязывания дополнительных услуг при покупке товаров или услуг. Согласно новым правилам, компании и должностные лица, которые принуждают потребителей приобретать что-то дополнительное, могут быть оштрафованы.

В России ввели штраф за навязывание потребителю допуслуг
Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Штрафы для должностных лиц составляют от 2000 до 4000 рублей, а для юридических лиц — от 20 000 до 40 000 рублей. В случае невозврата денег за навязанные услуги штрафы еще более серьезные: для должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей, а для юридических лиц от 100 000 до 300 000 рублей.

Этот закон направлен на защиту интересов потребителей и обеспечение прозрачности и честности в сфере товаров и услуг.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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