Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование ВСК: наиболее распространенные заболевания у кошек и собак в России
Рассказываем как вырастить дыню
Кинологи ответили, как погода влияет на собак
Овечкин о своем рекорде с 30 голами: "Это довольно большая цифра"
Сухой массаж: всё о процедуре для гладкости и упругости кожи
Какие действия запрещены мужчинам в Узбекистане
Врач Захарова: аромапалочки повышают риск заболеваний лёгких и сердца
Гороховые котлеты: сытные и вкусные, отличный вариант для тех, кто постится
Porsche сообщает о снижении глобальных поставок автомобилей на 4% в первом квартале 2024 года
Lamborghini представляет последнюю специальную серию Huracan STJ

Lamborghini раскрывает последнюю модель Huracan STJ: вы не поверите, что произойдет дальше

1:09
Авто

Lamborghini представляет специальную серию Huracan STJ, сигнализирующую о завершении эпохи Huracan и его V-10 двигателя. Ограниченная серия из 10 автомобилей создана на основе модели STO, но с улучшениями, чтобы создать последнюю версию.

Lamborghini раскрывает последнюю модель Huracan STJ: вы не поверите, что произойдет дальше
Фото: Wikipedia by Liam Walker is licensed under CC BY-SA 4.0

Основные характеристики включают в себя сохранение атмосферного 5,2-литрового двигателя с мощностью 631 л. с. и крутящим моментом 417 фунт-футов, а также некоторые изменения в аппаратуре, включая четыре регулируемых амортизатора, разработанных на основе гоночных автомобилей.

Внешне модель отличается от других версий Huracan уникальными ливреями, аэродинамическим пакетом и специальными деталями. Машина, безусловно, привлекла внимание, но некоторые фанаты могут быть разочарованы, поскольку она не предложила значительного увеличения мощности, а также отмечает завершение эры V-10 двигателя для Lamborghini.

К сожалению, всемирно известный V-10 будет заменен на более эффективный, вероятно, турбированный двигатель в рамках гибридной силовой установки.

Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал

Андрей Ургант очень просил за своего сына.

Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Рассказываем о преимуществах посадки бархатцев о которых вы могли не знать
Рассказываем о преимуществах посадки бархатцев о которых вы могли не знать
Последние материалы
Овечкин о своем рекорде с 30 голами: "Это довольно большая цифра"
Lamborghini раскрывает последнюю модель Huracan STJ: вы не поверите, что произойдет дальше
Сухой массаж: всё о процедуре для гладкости и упругости кожи
Какие действия запрещены мужчинам в Узбекистане
Врач Захарова: аромапалочки повышают риск заболеваний лёгких и сердца
Гороховые котлеты: сытные и вкусные, отличный вариант для тех, кто постится
Porsche сообщает о снижении глобальных поставок автомобилей на 4% в первом квартале 2024 года
Топ-5 способов сэкономить в путешествиях — рассказывает турагент
Врач-офтальмолог похитил более 120 тысяч рублей у своих пациентов
Как правильно выбрать линолеум для комнаты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников