Lamborghini представляет последнюю специальную серию Huracan STJ

Lamborghini раскрывает последнюю модель Huracan STJ: вы не поверите, что произойдет дальше

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Lamborghini представляет специальную серию Huracan STJ, сигнализирующую о завершении эпохи Huracan и его V-10 двигателя. Ограниченная серия из 10 автомобилей создана на основе модели STO, но с улучшениями, чтобы создать последнюю версию.

Фото: Wikipedia by Liam Walker is licensed under CC BY-SA 4.0

Основные характеристики включают в себя сохранение атмосферного 5,2-литрового двигателя с мощностью 631 л. с. и крутящим моментом 417 фунт-футов, а также некоторые изменения в аппаратуре, включая четыре регулируемых амортизатора, разработанных на основе гоночных автомобилей.

Внешне модель отличается от других версий Huracan уникальными ливреями, аэродинамическим пакетом и специальными деталями. Машина, безусловно, привлекла внимание, но некоторые фанаты могут быть разочарованы, поскольку она не предложила значительного увеличения мощности, а также отмечает завершение эры V-10 двигателя для Lamborghini.

К сожалению, всемирно известный V-10 будет заменен на более эффективный, вероятно, турбированный двигатель в рамках гибридной силовой установки.