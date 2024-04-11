Шоу-стоппер от Hyundai: Ioniq 5 N готовится к Pikes Peak

Hyundai показывает способности Ioniq 5 N, привозя четыре экземпляра горячего электрокара на этот год Pikes Peak.
Два из них будут специально модифицированы для соревнования, с удалением задних сидений в пользу безопасности и добавлением ролл-кейджа.
Электрокар останется в прочих отношениях стандартным, с двумя двигателями и мощностью до 641 лошадиная сила. Гонка состоится 23 июня, и Hyundai надеется на хорошие результаты, несмотря на то, что рекорд Pikes Peak пока остается непобитым.
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