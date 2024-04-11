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Шоу-стоппер от Hyundai: Ioniq 5 N готовится к Pikes Peak

Hyundai готовит Ioniq 5 N для Pikes Peak: электро-SUV на горе

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Авто

Hyundai показывает способности Ioniq 5 N, привозя четыре экземпляра горячего электрокара на этот год Pikes Peak.

Hyundai готовит Ioniq 5 N для Pikes Peak: электро-SUV на горе
Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Два из них будут специально модифицированы для соревнования, с удалением задних сидений в пользу безопасности и добавлением ролл-кейджа.

Электрокар останется в прочих отношениях стандартным, с двумя двигателями и мощностью до 641 лошадиная сила. Гонка состоится 23 июня, и Hyundai надеется на хорошие результаты, несмотря на то, что рекорд Pikes Peak пока остается непобитым.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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