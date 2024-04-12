Эксперт Зиновьев: что сейчас происходит с иностранными шинными заводами в РФ

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В течение последних двух лет российский рынок шин прошел через существенные изменения, которые во многом отражают тенденции автомобильного рынка. Сергей Зиновьев, эксперт издания "За рулем", обобщает: хотя дефицит не возник, цены выросли, спрос снизился, и некоторые иностранные производители прекратили поставки в Россию или закрыли свои заводы в стране. Кто остался на рынке, а кто покинул его?

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Сергей Зиновьев, эксперт издания "За рулем", дает следующую оценку:

Корейские компании Hankook и Kumho, а также японская Yokohama остались на месте и продолжают свою деятельность на российском рынке.

Предприятия итальянской компании Pirelli в Кирове и Воронеже продолжают работу, однако управление производством осуществляется российскими специалистами.

Американские бренды Goodyear и Dunlop полностью прекратили поставки весной 2022 года.

Французская компания Michelin заморозила инвестиции и закрыла завод в Подмосковье, а всю деятельность в России передала своему дистрибьютору Пауэр Интернэшнл-шины.

Завод финской компании Nokian Tyres теперь находится в собственности ПАО "Татнефть".

Немецкая Continental и японская Bridgestone продали свои активы и заводы в Калуге и Ульяновске российскому холдингу S8 Capital, ставшему одним из ключевых участников рынка шин.

В общем и целом, доля иностранных компаний на российском рынке шин не так велика: самая крупная доля принадлежала Nokian в 2021 году — 16,6%, в то время как все остальные не превышали 5%. Лидером рынка является российская компания Нижнекамскшина, занимающая около 30% рынка. Подробнее о том, как теперь называются шины иностранных брендов в России, а также о ситуации на рынке шин, можно узнать из дополнительной информации.