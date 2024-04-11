Утечка: Hyundai готовит бомбу на колесах — Ioniq 6 N в дороге

Готовится Hyundai Ioniq 6 N: что ждать от нового высокопроизводительного седана

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Хотя существование автомобиля пока только слухи, фотографии шпионов подтверждают, что Hyundai Ioniq 6 N уже в разработке.

Фото: Wikipedia by Benespit is licensed under CC BY-SA 4.0

Прототип был замечен на Нюрбургринге, и хотя кузов выглядит сдержанно, он оснащен всеми компонентами, необходимыми для высокопроизводительной версии этого элегантного электроседана.

Основные признаки N-версии проявляются в дизайне колес и увеличенных тормозных дисках. Предположительно, автомобиль будет оснащен двумя двигателями, такими же, как у модели Ioniq 5 N, с максимальной мощностью 641 лошадиная сила и крутящим моментом 545 фунт-футов.

Ожидается, что автомобиль получит более агрессивный дизайн и аэродинамические улучшения, но точные даты запуска пока неизвестны.