Экономичность и мощь: откройте для себя лучшие полноприводные кроссоверы рекомендованные экспертом

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В разговоре с "Российской газетой", директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров высказал предпочтение к полноприводным кроссоверам, назвав их более предпочтительными.

Фото: openverse by SAIC GM sucks is licensed under CC BY-SA 4.0

Из ассортимента моделей Chery, специалист выделил кроссоверы 7 Pro Max и 8 Pro Max. Первая из них является настоящим хитом продаж в России. Он представляет собой отличный выбор для семьи благодаря просторному салону, большому багажнику и разнообразному набору функций.

Флагманский 8 Pro Max также пользуется большой популярностью среди покупателей. Оба кроссовера обладают превосходной динамикой и экономичны в расходе топлива.

Отмечается, что у Geely особенно удачной оказалась модель Atlas Pro в версии с полным приводом. Также востребованы кросс-купе Tugella и Monjaro. В этих моделях используется система полного привода от компании Borg Warner, а также 8-ступенчатая коробка передач от Aisin и 2-литровый мотор Volvo.

Компания Jetour предлагает полноприводный кроссовер Jetour T2, который благодаря современным водительским помощникам успешно справляется с дорогами разной сложности.

GAC предлагает полноприводный полноразмерный внедорожник GS8 с двигателем объемом 2 литра. В модельном ряду Changan рекомендуется обратить внимание на кроссоверы Uni-K и CS95.