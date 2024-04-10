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Автоэксперт Сажин назвал способы избежать штрафов ГИБДД и как их оспорить в случае получения

Авто

В наше время водители сталкиваются с множеством правил и норм, установленных для обеспечения безопасности на дорогах. Нарушение этих правил может привести не только к опасным ситуациям на дороге, но и к наложению штрафов и другим мерам со стороны Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).

Автоэксперт Сажин назвал способы избежать штрафов ГИБДД и как их оспорить в случае получения
Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Автомобильный эксперт Владимир Сажин поделился с корреспондентом Общественной Службы Новостей советами о том, как избежать наложения штрафов за нарушения Правил дорожного движения, неправильную парковку и другие нарушения.

По его мнению, ключевым моментом в избежании штрафов является соблюдение Правил дорожного движения.

"Это включает в себя не только соблюдение дорожных знаков, но и следование разметке и светофорам. Напоминаю, что спешка уместна в особых случаях, а не на дороге. Важно вести себя на дороге так, словно это ваш первый раз за рулем. Многие водители привыкли к определенным маршрутам и перестали обращать внимание на дорожные знаки, изменения в дорожной обстановке и т. д. Они думают, что могут проехать по маршруту даже с закрытыми глазами", — подчеркнул эксперт.

Сажин считает, что такая уверенность может привести к тому, что водители не заметят новых дорожных знаков или опасных ситуаций на дороге, так как они расслабляются на привычном маршруте и отвлекаются на гаджеты, игнорируя важные дорожные условия.

Иногда наложение штрафов может показаться несправедливым, например, при штрафе за неправильную парковку. В таких случаях есть несколько способов решения проблемы.

"Если вы не согласны с наложенным штрафом, вы всегда можете подать апелляцию. У вас есть 10 дней с момента получения постановления. Для этого можно воспользоваться порталом Госуслуг или следить за "письмами счастья", которые могут прийти по почте. Иногда бывает так, что если вы не получили "письмо счастья" или не заметили его, оно всё равно считается полученным и вам предъявляется штраф. В любом случае вы можете обратиться в орган, выписавший штраф, чтобы увидеть фотодоказательства вашего нарушения и другие материалы, подтверждающие вашу вину. Например, если речь идет о неправильной парковке, знак, запрещающий это, должен быть виден. Иногда он может быть закрыт листвой деревьев или неразборчивым", — пояснил Сажин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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