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Новый Mustang Mach-E 2024 — быстрее Tesla и Porsche

Ford представляет обновленную модель Mustang Mach-E на 2024 год

Авто

Ford выпустил обновленную версию электрического кроссовера Mustang Mach-E на 2024 год, увеличив дальность хода и предлагая новый пакет Performance Upgrade для версии GT, сделав его быстрее Tesla Model Y Performance и Porsche Macan 4 Electric.

Ford представляет обновленную модель Mustang Mach-E на 2024 год
Фото: flickr by Automotive Rhythms is licensed under public domain

Все модели получили увеличение дальности хода, а также улучшения в зарядке и инфотеймент-системе.

Новая Mustang Mach-E 2024 доступна по цене от $39,995 за базовую версию Select до $59,995 за новую версию Rally.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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