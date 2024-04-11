Новый Mustang Mach-E 2024 — быстрее Tesla и Porsche

Ford представляет обновленную модель Mustang Mach-E на 2024 год

Ford выпустил обновленную версию электрического кроссовера Mustang Mach-E на 2024 год, увеличив дальность хода и предлагая новый пакет Performance Upgrade для версии GT, сделав его быстрее Tesla Model Y Performance и Porsche Macan 4 Electric.

Фото: flickr by Automotive Rhythms is licensed under public domain

Все модели получили увеличение дальности хода, а также улучшения в зарядке и инфотеймент-системе.

Новая Mustang Mach-E 2024 доступна по цене от $39,995 за базовую версию Select до $59,995 за новую версию Rally.