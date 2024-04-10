Сенсация от Acura: встречайте ADX — новый кроссовер, который перевернет рынок автомобилей

Acura расширяет свою линейку в 2025 году с добавлением кроссовера ADX, который будет базироваться на Integra и позиционироваться как новая точка входа в каталог Acura.
ADX присоединится к RDX, MDX и новому электрическому кроссоверу ZDX. Это четвертый внедорожник в линейке Acura и получит турбированный двигатель, позиционируясь как более маленький и более доступный вариант по сравнению с RDX для привлечения молодых покупателей.
В дополнение к новым SUV, Acura обновила флагманский MDX на 2025 год, включая обновленный дизайн и улучшенную инфотейнмент-систему с новым сенсорным экраном.
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