Сенсация от Acura: встречайте ADX — новый кроссовер, который перевернет рынок автомобилей

Acura представляет новый кроссовер ADX в своей линейке SUV на 2025 год

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Acura расширяет свою линейку в 2025 году с добавлением кроссовера ADX, который будет базироваться на Integra и позиционироваться как новая точка входа в каталог Acura.

Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

ADX присоединится к RDX, MDX и новому электрическому кроссоверу ZDX. Это четвертый внедорожник в линейке Acura и получит турбированный двигатель, позиционируясь как более маленький и более доступный вариант по сравнению с RDX для привлечения молодых покупателей.

В дополнение к новым SUV, Acura обновила флагманский MDX на 2025 год, включая обновленный дизайн и улучшенную инфотейнмент-систему с новым сенсорным экраном.