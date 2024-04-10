Lucid взорвала рынок: как снижение цен на электрокары подняло акции компании на 4%

Компания Lucid Motors сообщила о поставках электрокаров в первом квартале, превысив ожидания рынка благодаря снижению цен, что способствовало росту спроса на их роскошные электрические седаны.
Несмотря на снижение спроса на электромобили в целом в США из-за высоких процентных ставок и относительно высоких затрат на владение, поставки Lucid оставались устойчивыми.
В компании также объявили о планах выпустить среднеразмерный автомобиль к 2026 году, направленный на привлечение широкой аудитории.
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