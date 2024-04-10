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Новый Buick Enclave 2025 с обновленным дизайном и революционными технологиями

Представлен новый Buick Enclave 2025: обзор особенностей и технологий

1:22
Авто

Buick представил новый Enclave 2025, который сочетает в себе корпоративный стиль Buick с новой платформой трехрядного внедорожника нового поколения, разделяемой с Chevy Traverse и GMC Acadia. Модель также получила множество стандартных функций и технологий, включая первую реализацию системы Super Cruise от Buick.

Представлен новый Buick Enclave 2025: обзор особенностей и технологий
Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

Дизайн Enclave стал более угловатым и прямым по сравнению с предыдущей моделью. На передней части присутствует "акуловатый" передний бампер, а колесные арки также стали более квадратными. Внутреннее пространство получило значительные улучшения: широкий и изогнутый приборный щит с комбинированным 30-дюймовым дисплеем, а также множество стандартных и доступных функций, включая системы Apple CarPlay и Android Auto без подключения кабеля, подогрев и вентиляцию сидений, а также систему звука Bose.

В механическом плане Enclave остается почти неизменным по сравнению с Traverse и Acadia, используя турбированный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Модель также оснащена системой Super Cruise и рядом дополнительных функций безопасности, делая Enclave первым Buick с автоматическим торможением и многими другими функциями стандартной комплектации.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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