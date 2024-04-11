Изменения в ценах на автомобили: что стало дешевле, а что — дороже весной 2024 года?

Весной 2024 года на российском автомобильном рынке произошли значительные изменения в ценах на новые автомобили различных марок. Некоторые автопроизводители решили снизить цены на свои модели, в то время как другие увеличили стоимость автомобилей.
Согласно данным, собранным Autonews. ru, самой доступной иномаркой стала китайская модель Changan Alsvin, цены на которую начинаются от 1 750 000 рублей на официальном сайте бренда. Однако дилеры предлагают эту модель уже за 1 820 000 рублей.
С другой стороны, китайский кроссовер Livan X3 Pro стал самым дешевым иностранным кроссовером в России, начальная цена которого составляет 1 879 900 рублей.
Также отмечается, что некоторые модели, например, китайский седан Geely Emgrand, подорожали: цена на него превысила 2 млн рублей. В целом, изменения в ценах на автомобили заинтересовали потенциальных покупателей и вызвали широкий резонанс на автомобильном рынке.
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