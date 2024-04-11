Выделены три главные опасности от таксистов на дороге

В интервью для портала njcar. ru представитель ГИБДД обозначил несколько проблем, связанных с поведением таксистов на дороге.
Одной из главных проблем является зависимость водителей такси от электронных устройств, таких как смартфоны, которые они используют для получения заказов и прокладывания маршрутов. Это может привести к увеличению риска ДТП из-за отвлечения от дороги.
Второй проблемой является недостаточный отдых таксистов из-за погони за дополнительными заработками, что снижает внимательность за рулем.
Наконец, третья проблема — это неаккуратное и резкое вождение таксистов, что может провоцировать аварии. ГИБДД отмечает, что такие водители чаще других подрезают других участников дорожного движения и нарушают скоростной режим.
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