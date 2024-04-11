Выделены три главные опасности от таксистов на дороге

Проблемы с безопасностью: почему таксисты стали одними из самых непредсказуемых участников дорожного движения

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В интервью для портала njcar. ru представитель ГИБДД обозначил несколько проблем, связанных с поведением таксистов на дороге.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Одной из главных проблем является зависимость водителей такси от электронных устройств, таких как смартфоны, которые они используют для получения заказов и прокладывания маршрутов. Это может привести к увеличению риска ДТП из-за отвлечения от дороги.

Второй проблемой является недостаточный отдых таксистов из-за погони за дополнительными заработками, что снижает внимательность за рулем.

Наконец, третья проблема — это неаккуратное и резкое вождение таксистов, что может провоцировать аварии. ГИБДД отмечает, что такие водители чаще других подрезают других участников дорожного движения и нарушают скоростной режим.